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среда, 20 октября 2021 15:56

Apple изобразила Крым российским - в МИД отреагировали

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Apple изобразила Крым российским - в МИД отреагировали
В Apple Music for Artists Крым изобразили российским. Фото: Culture Ukraine

В приложении Apple Music for Artists временно оккупированный Крым пририсовали к России.

В сообществе Culture Ukraine в Instagram обратили внимание на ошибку.

"Просто карты Украины и России в приложении от Apple Music для артистов. Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение?" - написали в сообществе.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел.

МИД поручил посольству Украины в США обратиться к компании Apple.

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"Резолюции Генеральной ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины", - сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии НВ.

Популярное французское издание Le Monde исправило ошибку в инфографике, на которой оккупированный украинский полуостров Крым обозначен как территория России. Речь идет о карте с инфографикой, на которой отображается эпидемиологическая ситуация в мире относительно коронавируса.

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