Скучает по внучке - консул посетил крымского политзаключенного

Севастопольский городской суд 4 апреля этого года приговорил Владимира Дудку к 14 годам тюрьмы. Сейчас он находится в колонии №11 Ставропольского края России. Фото: Крым. Реалии

Исполняющий обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский посетил осужденного в оккупированном Севастополе по "делу украинских диверсантов" Владимира Дудку, который находится в колонии №11 Ставропольского края России.

"В колонию №11 он прибыл 29 декабря, 10 дней пробыл в карантине. Рассказывал, что его посадили на диету. Иногда бывает "прыгает" давление, тонометр пока не отдали", - рассказал Крым.Реалии Малишевский.

По его словам, Дудку часто посещает церковь на территории колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крымских политзаключенных этапировали в ужасных условиях

"Говорит, что очень скучает по внучкой, передает всем привет: родственникам, правозащитникам в Киеве, бывшему политзаключенному Евгению Панову", - добавил консул.

9 ноября 2016 в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликов и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех их обвинили в подготовке диверсий в аннексирована Крыму по заказу украинской разведки. Севастопольский городской суд 4 апреля этого года приговорил Дудку и Бессарабова до 14 лет тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф. Верховный суд России отклонил жалобу защиты и утвердил приговор Дудке и Бессарабов.