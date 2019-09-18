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среда, 18 сентября 2019 12:23

Сколько политзаключенных удерживают в оккупированном Крыму

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Сколько политзаключенных удерживают в оккупированном Крыму
В аннексированном Крыму в тюрьмах сидит более 60 крымских татар. Фото: из открытых источников

В Крыму продолжается преследование не только крымских татар и проукраинских активистов, но и родственников, и адвокатов, которые их защищают. В частности из организации "Крымская солидарность".

Об этом говорили на совещании ОБСЕ в Варшаве на дискуссии "Преследование защитников крымских татар в Крыму: атаки на адвокатов, журналистов и активистов", сообщает Укринформ.

По словам координатор КрымSOS Тамилы Ташевой, после оккупации Крыма на полуострове началось давление на крымских татар и активное украинское население. Следовательно, из Крыма начали выезжать активисты, журналисты, остались только представители Меджлиса крымскотатарского народа. Ташева констатировала, что крымскотатарское меньшинство сейчас маргинализируется путем навешивания ярлыков о причастности к терроризму и экстремизму. Она предполагает, что такая ситуация приведет к еще большему оттоку крымских татар с полуострова.

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Крымский адвокат Эмиль Курбединов подчеркнул, что в Крыму сейчас содержатся более 80 политзаключенных, из которых более 60 - это крымские татары. Все они преследуются по так называемым "террористическими" статьям.

Оккупационные власти Крыма хотят добавить к названию полуострова слова "Таврида".

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