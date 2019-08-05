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понедельник, 05 августа 2019 22:23

Скольких крымчан наказали за нежелание служить в армии оккупанта

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Скольких крымчан наказали за нежелание служить в армии оккупанта
С начала 2019 года в оккупированном Крыму было возбуждено 20 новых уголовных дел за уклонение от воинской службы. Фото: UA.NEWS

В оккупированном Крыму возбудили 20 уголовных дел за уклонение от военной службы в Вооруженных силах РФ.

"В 2019 было возбуждено 20 новых уголовных дел по ст. 328 УК РФ за уклонение от военной службы в Вооруженных силах РФ. В 17 из них вынесен приговор, еще 3 - на рассмотрении", - сообщает "Крымская правозащитная группа".

В июле вынесено 5 приговоров по этой статье. Всего против крымчан открыли минимум 69 дел.

После оккупации в армию РФ призвали около 18900 жителей Крыма, включая Севастополь.

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"Крымская правозащитная группа напоминает, что призыв крымчан в армию РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права. Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции", - отмечают правозащитники.

Оккупированный Симферополь готов к возобновлению авиасообщения с Украиной. Об этом заявил так называемый "глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму" Алексей Черняк.

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