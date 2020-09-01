Силовики задержали четырех крымскотатарских активистов

Задерживают крымских татар. Фото: РБК

Правоохранители проводили масштабные обыски в домах крымских татар на территории аннексированного Крыма.

Обыск проводился в доме журналиста "Крымской солидарности", корреспондента "Грани.ру" Айдера Кадырова. А вот он сам был задержан и доставлен сотрудниками ФСБ в Симферополь, сообщает правозащитное объединение "Крымская солидарность".

В момент обыска в доме были сам Кадыров, его жена и четверо детей. Самого младшего, которому 2,5 месяца, отдали бабушке. После этого правоохоранители начали проводить следственные действия.

Обыски были проведены в доме Энвера Топчи, а в поселке Солнечная Долина - в доме Айдера Аблякимова, он работает в МЧС. кроме этого в Судаке проходил обыск в доме активиста Умерова Ридвана. Там были замечены бойцы ОМОНа.

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