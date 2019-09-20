Сенцову вручили Шевченковскую премию

Олегу Сенцов дали Шевченковскую премию, которую он получил в 2016 году. Фото: Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Украинского режиссера Олега Сенцова наградили Национальной премией имени Тараса Шевченко.

Награду вручили в номинации "кинематография" за фильмы "Гамер" и "Носорог", сообщается на странице комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в Facebook.

На эту награду фильмы Сенцова выдвинул Национальный союз журналистов Украины. Режиссеру присудили победу еще в 2016 году, когда он находился в заключении в России, но получил он ее только сейчас.

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"Состоялась встреча председателя комитета, писателя Юрия Щербака с лауреатом Национальной премии - 2016 кинорежиссером Олегом Сенцовим. Пять лет заслуженная награда ждала лауреата. Вскоре ее вручат художнику ", - сообщили в комитете.

Лауреат получает диплом, почетный знак и денежную премию, размер которой ежегодно устанавливает президент Украины. Так, в 2016 году размер Шевченковской премии составил 192 тыс. грн, а в 2017 и 2018 годах - 240 тыс. грн.

Впервые после освобождения режиссер Олег Сенцов посетил театр. 17 сентября пришел на спектакль Влады Белозоренко "Восток-Запад".На протяжении полутора года после каждого показа спектакля труппа театра "Актер" выходила на сцену с табличками FreeSentsov.