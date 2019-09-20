Сенцову вручили Шевченковскую премию

 
Ексклюзивы
1/5
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2574
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
1 Просмотров: 2376
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1233
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 342
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1224
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 2997
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 1008
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4734
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 378
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
9
4
11
3
3
Крым штормит: стихия унесла жизни 8 человек
Крым штормит: стихия унесла жизни 8 человек
Освобожденным политзаключенным и морякам изготавливают новые ID-паспорта
Освобожденным политзаключенным и морякам изготавливают новые ID-паспорта
&quot;Запретная зона&quot;: оккупанты все лето закрывали бухты Гурзуфа
"Запретная зона": оккупанты все лето закрывали бухты Гурзуфа
Появились фото террористов, которые похитили и пытали Аметова
Появились фото террористов, которые похитили и пытали Аметова
В оккупированной Алуште закрыли все пляжи для купания
В оккупированной Алуште закрыли все пляжи для купания
Видео
Все видео
Троллили российских тюремщиков - Панов рассказал про плен
Троллили российских тюремщиков - Панов рассказал про плен
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Мать – Сенцову: "Спасибо, сынок, что все выдержал"
Мать – Сенцову: "Спасибо, сынок, что все выдержал"
"Фашизм на полную катушку": сеть шокировали развлечения крымских школьников
"Фашизм на полную катушку": сеть шокировали развлечения крымских школьников
В Крыму мощный шторм - показали видео
В Крыму мощный шторм - показали видео
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4734
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5130
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1710
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31257
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 сентября 2019
Просмотров: 297
Перший ранок осені
Вранці бачиш, що коло порога й далі, у дворі й на городі, побільшало сухого жовтого вербового листя. Воно береться наче нізвідки, бо крони ...
пятница, 20 сентября 2019 14:50

Сенцову вручили Шевченковскую премию

  Комментировать
Сенцову вручили Шевченковскую премию
Олегу Сенцов дали Шевченковскую премию, которую он получил в 2016 году. Фото: Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Украинского режиссера Олега Сенцова наградили Национальной премией имени Тараса Шевченко.

Награду вручили в номинации "кинематография" за фильмы "Гамер" и "Носорог", сообщается на странице комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в Facebook.

На эту награду фильмы Сенцова выдвинул Национальный союз журналистов Украины. Режиссеру присудили победу еще в 2016 году, когда он находился в заключении в России, но получил он ее только сейчас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцов: Никогда не признаю Крым и Донбасс частью России

"Состоялась встреча председателя комитета, писателя Юрия Щербака с лауреатом Национальной премии - 2016 кинорежиссером Олегом Сенцовим. Пять лет заслуженная награда ждала лауреата. Вскоре ее вручат художнику ", - сообщили в комитете.

Лауреат получает диплом, почетный знак и денежную премию, размер которой ежегодно устанавливает президент Украины. Так, в 2016 году размер Шевченковской премии составил 192 тыс. грн, а в 2017 и 2018 годах - 240 тыс. грн.

Впервые после освобождения режиссер Олег Сенцов посетил театр. 17 сентября пришел на спектакль Влады Белозоренко "Восток-Запад".На протяжении полутора года после каждого показа спектакля труппа театра "Актер" выходила на сцену с табличками FreeSentsov.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сенцову вручили Шевченковскую премию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

На крыше вагона ехал в Луганск за солью - языковеда осудили на 12 лет

Запретили украинский язык в вузах

Украинские военные договорились об активных действиях

Первое кругосветное путешествие длилось три года

Софи Лорен - 85: замужем за "отцом", беременности в постели и тюрьма за неуплату налогов

Самое читаемое
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
3
 Просмотров: 33966
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому Просмотров: 27513
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн 1 Просмотров: 22403
Дешевле, чем у жены Луценко: &quot;слуга народа&quot; засветила сумку в Раде
Дешевле, чем у жены Луценко: "слуга народа" засветила сумку в Раде
4
 1 Просмотров: 21752
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык 11 Просмотров: 20754
Крым
На границе с оккупированным Крымом начали строить новые пункты пропуска
На границе с оккупированным Крымом начали строить новые пункты пропуска Просмотров: 36
Хамы, быдло, жлобы: топ разочарований крымского лета
Хамы, быдло, жлобы: топ разочарований крымского лета 2 Просмотров: 1323
Россия придумала хитрый план, чтобы избежать ответственности за репрессии
Россия придумала хитрый план, чтобы избежать ответственности за репрессии
 Просмотров: 1998
Сенцов: Никогда не признаю Крым и Донбасс частью России
Сенцов: Никогда не признаю Крым и Донбасс частью России 1 Просмотров: 234
Несмотря на санкции: дороги в Крыму строит техника из Европы
Несмотря на санкции: дороги в Крыму строит техника из Европы Просмотров: 540
Больше всего комментируют
11
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
7
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
4
Пристайко дал согласие на "формулу Штайнмайера": подробности
3
Суд отменил арест Ефремова
3
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
Голосов: 5905
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua