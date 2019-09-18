Впервые после освобождения Сенцов посетил театр

Впервые после освобождения режиссер Олег Сенцов посетил театр. 17 сентября пришел на спектакль Влады Белозоренко "Восток-Запад".

На протяжении полутора года после каждого показа спектакля труппа театра "Актер" выходила на сцену с табличками FreeSentsov.

В этот вечер листы с призывом передали бывшему пленнику Кремля. Сенцов символично разорвал их и подбросил в воздух. Зрители поддержали этот поступок аплодисментами и криками "Браво".

"Благодарен театру Актер" за акции поддержки. Даже в Лабытнангах я знал о них. Мне присылали фотографии и письма. Такая поддержка для меня очень важна. Благодарен и всем остальным, кто устраивал подобное в других городах и местах. Спасибо. Вы своего добились ", - обратился к театралам и зрителям Олег Сенцов.

Фото: театр "Актер"

"Восток-Запад" — это 5 пьес, написанных подростками из восточных и западных регионов Украины. Три из пяти произведений основаны на личном опыте. Подростки пишут о мире, что их окружает, о своих страхах и надеждах, о взрослой реальности и детских мечтах. "Восток-Запад" впервые показали зрителям полтора года назад. Роли исполняют Римма Зюбина, Олеся Жураковская, Виталий Ажнов, Аполлинария Василина, Виктория Муштей, Александр Жила, Петр Русаненко и Елена Олейникова.