Сенцов объяснил, зачем подписал книгу Шарию

Олег Сенцов подписал экземпляр своей книги для пропагандиста Шария. Фото: Радио.Свобода

Экс-политзаключенный, украинский режиссер и писатель Олег Сенцов объяснил, почему подписал экземпляр своей книги пророссийском блогеру Анатолию Шарию.

"Я прекрасно понимаю, кем является Анатолий Шарий и никаких иллюзий относительно него не имею", - написал он в Facebook.

"В конце состоялась полуторачасовая автограф-сессия, где я подписывал книги и фотографировался со всеми желающими. В последнее подошел какой-то парень и спросил, смогу ли я подписать один экземпляр для Шария. Ему не отказали. Я прекрасно понимаю, кем является Анатолий Шарий и никаких иллюзий относительно него нет. Я не боюсь, ни пропагандистов, ни провокаторов. И более того не боюсь сердитых комментаторов, которым нужен только повод возмущаться ", - говорится в сообщении Сенцова.

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В конце поста он процитировал фразу из книги "Искусство войны", которую написал китайской философ и стратег Сунь-цзы: "Чтобы победить врага, совсем не обязательно его уничтожать".

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