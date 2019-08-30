Сенцов находится в Бутырке – СМИ

Автор: Reuters Россияне обвинили Сенцова в терроризме

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов находится в Бутырском следственном изоляторе.

Туда его доставили еще вчера, сообщает "Интерфакс-Украина" ссылаясь на собственные источники.

"Он еще вчера был помещен в спецблок Бутырской изолятора, известного как СИЗО-2, и по-прежнему находится там", - сказал собеседник агентства.

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Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист, лауреат премии Сахарова "За свободу мысли" и Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко. В августе 2015-го его осудили в России к 20 годам заключения, обвинив в планировании терактов в аннексированном Крыму. Срок режиссер отбывает на крайнем севере Российской Федерации в Лабытнанги.

Украинского политзаключенного Романа Сущенко доставили в московский СИЗО "Лефортово". Об этом сообщили в российской Общественной наблюдательной комиссии, передает "Интерфакс".