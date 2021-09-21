Семья украинского политзаключенного в РФ месяцами не получает от него вестей

Жена Приходько планирует навестить осужденного. Фото: graty.me

Родные крымского политзаключенного Олега Приходько уже несколько месяцев не получают от него никаких известий.

Дочь Наталья в последний раз разговаривала с ним 15 мая в суде, передает "Крым.Реалии".

"Его перевели в тюрьму "Владимирский централ". С 26 июня он там. Связи с ним никакой нет до сих пор. У него проблемы со здоровьем. Лекарства не отдавали долго. Я звонила в СИЗО. Сказали, что он пользуется деньгами. Но можно сказать все что угодно. Звонила, просила, чтобы консул сходил, но пока тоже ничего", - сказала она.

Последний раз о Приходько сообщал украинский консул Тарас Малышевский в мае. В Ростове-на-Дону мужчину держали в следственном изоляторе с тараканами, мухами и крысами. Тогда его состояние критически ухудшилось.

Жена Приходько планирует навестить мужа.

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В январе в оккупированном Крыму неизвестные избили жену и дочь Приходько возле их дома. От правительства Украины требовали официальной реакции на произошедшее. Оккупационные власти Крыма обвиняют Приходько в подготовке терактов. Его приговорили к пяти годам заключения в колонии строгого режима и штрафу 110 тыс. рублей.