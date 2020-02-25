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вторник, 25 февраля 2020 12:03

Секретарь СНБО выразился относительно подачи воды в Крым

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Секретарь СНБО выразился относительно подачи воды в Крым
Данилов считает, что Украина не может поставлять воду в оккупированный Крым. Фото: LIGA.net

Поставлять воду в оккупированный Крым до деоккупации пока невозможно.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Liga.net.

Так он прокомментировал заявление депутата Давида Арахамии о компромиссе в виде возможных поставок воды в Крым в обмен на вывод войск РФ из Донбасса.

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"Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения, я думаю, это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу. Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя. Вряд ли Арахамия имел в виду то, что сказал", - считает Данилов.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что слова о восстановлении водоснабжения в Крым были восприняты неправильно. Оправдание "за то, чего не было" он опубликовал в Facebook.

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