Турчинов ответил на критику Зеленского. Фото: turchynov.com

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что именно сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым.

Турчинов во время оккупации Крыма Россией в 2014 году был и.о. президента. Он ответил на заявление Владимира Зеленского о том, что Украине должны давать показания те, "кто без боя подарил часть Украины", - передает "Радио Свобода".

Он считает, что виновными в оккупации полуострова является беглый президент Виктор Янукович и чиновники, причастные к уничтожению обороноспособности Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль: "Российская агрессия напомнила, что Независимость - не данность"

"Многие люди причастны к этому, начиная от Януковича и тех, кто уничтожал обороноспособность нашей страны. Но, к сожалению, допытываться будут не они. Допрашивать они будут пытаться тех, кто сегодня оппонирует этой власти. Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь. Но, к сожалению, я боюсь, что "договорняк" с Россией для него гораздо важнее, чем защита украинской земли", - сказал Турчинов.

Мы строим страну, которая всегда готова дать отпор. Так обратился к украинцам с поздравлением ко Дню Независимости президент Украины Владимир Зеленский. Торжества по случаю государственного праздника начались на Михайловской площади. Глава государства сначала возложил цветы к мемориалу павших за Украину.