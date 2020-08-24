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понедельник, 24 августа 2020 17:42

Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов

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Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Турчинов ответил на критику Зеленского. Фото: turchynov.com

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что именно сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым.

Турчинов во время оккупации Крыма Россией в 2014 году был и.о. президента. Он ответил на заявление Владимира Зеленского о том, что Украине должны давать показания те, "кто без боя подарил часть Украины", - передает "Радио Свобода".

Он считает, что виновными в оккупации полуострова является беглый президент Виктор Янукович и чиновники, причастные к уничтожению обороноспособности Украины.

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"Многие люди причастны к этому, начиная от Януковича и тех, кто уничтожал обороноспособность нашей страны. Но, к сожалению, допытываться будут не они. Допрашивать они будут пытаться тех, кто сегодня оппонирует этой власти. Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь. Но, к сожалению, я боюсь, что "договорняк" с Россией для него гораздо важнее, чем защита украинской земли", - сказал Турчинов.

Мы строим страну, которая всегда готова дать отпор. Так обратился к украинцам с поздравлением ко Дню Независимости президент Украины Владимир Зеленский. Торжества по случаю государственного праздника начались на Михайловской площади. Глава государства сначала возложил цветы к мемориалу павших за Украину.

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  • Да. Там также живут люди
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