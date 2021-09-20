СБУ поймала предателя, помогавшего оккупировать Крым

На Херсонщине контрразведчики Службы безопасности Украины задержали так называемого заместителя директора международного аэропорта "Симферополь", который способствовал российским войскам в контроле воздушного пространства над анексованим Крымом.

Задержанный является бывшим военнослужащим ВСУ, которого в 2011 году завербовали российские спецслужбы, сообщает пресс-служба СБУ.

"В 2014 году злоумышленник участвовал в захвате украинских стратегически важных объектов на территории полуострова. Среди них - международный аэропорт и региональное подразделение "Крымаэрорух". Получил паспорт гражданина РФ. Во время аннексии полуострова входил в состав незаконного вооруженного формирования так называемой "Самообороны Крыма", - говорится в сообщении.

Автор: ssu.gov.ua

Сейчас задержанному сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: ssu.gov.ua В 2014 году злоумышленник участвовал в захвате украинских стратегически важных объектов на территории полуострова

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В Кировоградской области задержали агента российской военной разведки, который по заданию кураторов собирал информацию о местных должностных лицах и военнослужащих. Искал на них компромат, собирал сведения об их выездах в РФ и на временно оккупированные территории. Указанные сведения российские спецслужбы должны были использовать для привлечения указанной категории лиц к сотрудничеству и их последующего выезда в Россию или на оккупированные территории.