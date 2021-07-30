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пятница, 30 июля 2021 15:12

Поймали перевозчика, помогавшего с призывом в армию РФ в Крыму

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Поймали перевозчика, помогавшего с призывом в армию РФ в Крыму
Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Фото: pixabay.com

В Херсонском аэропорту задержали украинца, который на территории оккупированного Крыма организовывал незаконный призыв на службу в российскую армию.

В частности, помогал с перевозками призывников, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в прокуратуре. Подозреваемый систематически предоставлял транспорт для этих целей.

"Задержанного зовут Павел Захарченко. Его схватили при попытке въезда в Украину. На момент оккупации был владельцем и руководителем частного предприятия в Сакском районе, которое специализируется на пассажирских перевозках", - говорится в сообщении.

После оккупации полуострова перерегистрировал бизнес и в течение 2016-2017 годов по договорам с "военкоматами" РФ в Крыму помогал в организации четырех призывных кампаний.

Захарченко сообщили о подозрении, ему грозит лишение свободы от восьми до 12 лет. Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения.

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В Кировоградской области задержали агента российской военной разведки, который по заданию кураторов собирал информацию о местных должностных лицах и военнослужащих. Искал на них компромат, собирал сведения об их выездах в РФ и на временно оккупированные территории. Указанные сведения российские спецслужбы должны были использовать для привлечения указанной категории лиц к сотрудничеству и их последующего выезда в Россию или на оккупированные территории.

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Дата
30
июля

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