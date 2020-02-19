Санкции всё же действуют: в Крыму признали провал с промышленностью

В стратегии крымская "власть" предусматривает 3 сценария развития Крыма, напрямую зависящие от уровня санкционного давления. Фото: Цензор.НЕТ

Во внутренних документах "власть" аннексированного Россией Крыма вынуждена признавать: изоляция больно бьет по экономике.

Разницу между пропагандой "на публику" и реальными показателями крымской промышленности можно увидеть в 2 документах подконтрольного России крымского правительства - "государственной" программе развития промышленности Крыма до 2020 года и Стратегии социально-экономического развития полуострова до 2030 года. В них неоднократно упоминаются санкционные ограничения как основные факторы, тормозящие экономическое развитие полуострова, пишут "Крым.Реалии".

В "госпрограмме" как основной внешний риск указана "невозможность сбыта продукции за пределами России из-за санкционных ограничений".

Санкционные риски отражены в Стратегии развития Крыма: из-за санкций и зависимости Крыма от России "существует высокий риск увеличения технологического отставания Крыма от передовых регионов России и мира".

В стратегии крымская "власть" предусматривает 3 сценария развития Крыма, напрямую зависящие от уровня санкционного давления.

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Влияние санкций особенно видно по состоянию ряда крупных промышленных предприятий Крыма. К 2014 году они были бюджетообразующими в своих регионах. В условиях санкций потеряли возможность продолжать легальное сотрудничество с украинскими и иностранными партнерами, потеряли основные рынки сбыта. Также многие промышленные предприятия полуострова столкнулись с невыполнением обещаний российских властей обеспечить их оборонными заказами. На всех крымских производителей их не хватает.

Керченский металлургический комплекс - крупный производитель литейной продукции, изделий из пластмассы и стрелочных переводов для железнодорожных путей. До "национализации" крымской "властью" принадлежал структурам украинского бизнесмена Рината Ахметова и вел стабильную деятельность. Сейчас стабильных заказов нет, из-за чего рабочие неоднократно бастовали. В 2020 году "власть" Крыма собирается продать завод.

Феодосийский судомеханический завод оборонзаказа от РФ не получил, хотя его когда-то обещали. Сейчас преимущественно живет благодаря гражданским заказам от российских компаний.

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"Крымский титан" - производство резко упало уже в 2014 году. На предприятии проблемы с водой и доставкой руды. Падает эффективность производства, растут расходы, снижается производительность. Завод стал причиной экологической катастрофы в Армянске. В апреле 2019 развитие химической промышленности на севере Крыма обещали поддержать представители Сирии, чтобы "Крым экспортировал из Сирии сырье, пригодное для химической промышленности региона". Но пока это тоже остается только на словах.

В ноябре 2019 года Кабмин Украины ввел санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия в оккупированном Крыму, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ. 20 июня 2019 года ЕС принял решение на год продлить санкции против России за аннексию украинского Крыма. В октябре 2019 году в Евросоюзе заявили, что не намерены снимать экономические санкции с РФ. 28 января Евросоюз расширил санкции против России за аннексию Крыма. Под международные штрафы попали те, кто помогал проводить "выборы" на полуострове в сентябре 2019 года.