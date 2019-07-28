Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма

Два самолета ВВС США провели разведку у берегов оккупированного Крыма. Фото: Укрінформ

Два самолета ВВС США совершили разведывательные полеты у побережья оккупированного Россией Крыма.

Такие данные были зафиксированы мониторинговым ресурсом PlaneRadar, о чем было сообщено в микроблоге в Twitter.

"Из авиабазы ​​Сигонелла на острове Сицилия в Италии взлетел патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 169004. Он приступил к патрулированию вдоль черноморского побережья Крыма", - говорится в сообщении.

Второй самолет радиоэлектронной разведки Военно-морского флота США Lockheed ЭР-3Е Orion (Aries II) с регистрационным номером 156511 стартовал из авиабазы ​​Суда-Бей на острове Крит в Греции.

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Примерно в 15:50 по московскому времени его расстояние разделяло с Севастополем всего лишь 32 км, что было наиболее коротким расстоянием, на которое мог приблизиться данный самолет к полуострову.

Ранее патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon сделал разведывательный полет над акваторией Черного моря.