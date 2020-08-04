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вторник, 04 августа 2020 15:25

Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ

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Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
Самолет Ил-96-300 относится к авиапарку Путина. Фото: BIHUS

В оккупированный Крым прибыл самолет из авиапарка президента РФ Владимира Путина. Несколько дней назад туда приехал нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.

Самолет Ил-96-300 с бортовым номером RA-96012 приземлился в аэропорту Симферополя, куда вылетел из Москвы. По информации российских журналистов, этот самолет относится к авиапарку Путина. До 2003 года он был основным президентским самолетом, сейчас используется в качестве резервного. Об этом сообщает Бигус.Инфо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук поехал в Крым на отдых. На территорию оккупированного полуострова семья заехала на авто через пункт пропуска "Каланчак". Данных о том, что Медведчук выехал из Крыма, до сих пор нет.

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Дата
04
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