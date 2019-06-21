Саммит ЕС призвал Россию отпустить пленных моряков

Саммит ЕС призвал РФ отпустить украинских моряков и вернуть корабли. Фото с открытых источников.

Лидеры ЕС на саммите еще раз призвали Россию отпустить украинских моряков, захваченных в ноябре прошлого года, и вернуть корабли.

"Европейский Совет вновь призывает Россию безоговорочно освободить захваченных украинских моряков, вернуть захваченные суда и обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - говорится в выводах саммита ЕС, сообщает Европейская правда.

Созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву суд удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия. Среди прочего, суд обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им вернуться в Украину.

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МИД РФ, в свою очередь, заявил, что трибунал ООН не имел права решать судьбу пленных моряков.

В МИД Украины заявили, что Россия пытается "выменять" возвращение своей делегации в ПАСЕ визита комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крыму.