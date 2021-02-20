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суббота, 20 февраля 2021 13:39

Россию призвали прекратить оккупацию Крыма

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Россию призвали прекратить оккупацию Крыма
Чехия не признает и осуждает аннексию Крыма. Фото: eurointegration.com.ua

Чехия осудила нарушения прав человека в оккупированном Крыму и призвала Россию прекратить оккупацию.

Об этом говорится в заявлении ведомства по случаю седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма.

В МИД страны также напомнили о преследовании демократических активистов, политически мотивированных судах и целенаправленном подавлении прав крымских татар.

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"Милитаризация Крымского полуострова и ограничения свободного плавания в Керченском проливе и Азовском море угрожают стабильности и безопасности в Европе", - говорится в заявлении.

Чехия не признает аннексию и вместе с государствами-членами ЕС и НАТО осуждает ее.

"Мы выражаем свою однозначную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

Призываем РФ прекратить нарушение прав человека на полуострове, освободить политических заключенных из Крыма, уважать международное право и прекратить оккупацию украинской территории", - заявили в МИД Чехии.

Россия с начала оккупации Крыма более чем втрое увеличила на полуострове количество военных, техники. А также проведение учений, как наступательного, так и оборонительного характера. Таким образом РФ превратила АР Крым в самую мощную военную базу.

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