"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма

Автор: Тарас Подолян Более 20 лет Украина не делала почти ничего, чтобы украинизировать Крым

Россия много денег и усилий потратила на русификаторскую политику в Крыму. Даже в далекие степные школы приезжали агитаторы из РФ, приглашали учиться в филиалах российских вузов, которые действовали в Крыму. Это был очень мощный ресурс, брошенный в Крым для того, чтобы сделать его российским.

Об этом рассказала писательница Светлана Тараторина. Она родилась и выросла в Крыму.

"Мои бабушка и дедушка по отцу приехали в Крым в 1964 году из России. Дед с Вологодщини, а бабушка родилась в Казахстане. Она рассказывала, что были целые государственные программы, которые способствовали, чтобы люди из России и Украины переезжали в Крым. Из России, по словам бабушки, переселялись в Крым целыми улицами и углами. А украинцев селили в основном в маленьких поселках нашего района.

Мама моя со всеми своими коллегами и подругами в Крыму говорила на украинском, поэтому все они были из Украины. Попадали в Крым преимущественно по распределению. Тотальная русификация Крыма привела к тому, что даже в 1990-х местные украинцы считали себя россиянами", - сказала она.

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"Россияне всегда хотели захватить Крым и просто ждали удобного момента. Россия очень много денег и усилий потратила на русификаторскую политику в Крыму. К сожалению, более 20 лет Украина не отвечала столь же мощными мерами, чтобы сделать Крым украинским", - отметила писательница.

Интервью со Светланой Тараториной читайте в журнале "Країна".

Когда крымским татарам разрешили вернуться на родину в начале 1990-х годов, деньги на их возвращение должны были собрать несколько республик СНГ. Но по факту, их выделяла только Украина. Об этом рассказывает писательница и уроженка Крыма Светлана Тараторина. "Против крымских татар, когда они возвращались, велась мощная пропаганда. Нас пугали, что они придут и заберут нашу землю, поэтому мы их боялись. Думали, они вернут себе назад все то, что у них было отобрано в 1944 году. Поэтому было и напряжение, и конфликтные ситуации. Мы не понимали трагедии этого народа. Долгое время это не проговаривалось публично, и это вызывало непонимание.