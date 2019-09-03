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вторник, 03 сентября 2019 15:37

Россияне забрали деньги и машину: история львовянина, который поехал в Крым

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Россияне забрали деньги и машину: история львовянина, который поехал в Крым
Россияне начали задерживать украинцев, которые едут отдыхать в Крым. Фото: Херсон Онлайн

Российские спецслужбы начали задерживать украинцев, пересекающих оккупированный Крым.

Они проводят психологическое давление и заставляют становиться агентами российской разведки, сообщают в СБУ.

Недавно россияне задержали жителя Львовской области, который хотел поехать на захваченный полуостров.

После того, как тот отказался, забрали у него деньги, документы и автомобиль.

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Заставили подписать документ, содержание которого пострадавший львовянин не осознал.

Вывели за границу со словами "надумаешь - приходи".

После аннексии Крыма и вторжения на Донбасс российские спецслужбы выманивают и незаконно задерживают граждан Украины. Они заставляют украинцев шпионить в свою пользу, шантажируя и запугивая их.

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Дата
03
сентября

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