Россияне создали несуществующее мероприятие

На Форуме по вопросам нацменьшинств в Женеве продолжаются российские провокации.

Российское пропагандистское издание RuBaltic.Ru анонсировало мероприятие, не разрешен правилами Форума, об этом сообщил бывший представитель президента а АР Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook.

Россияне решили собрать так называемый круглый стол "Русскоязычные в Прибалтике и на Украине: дискриминация меньшинств" и распространять ложь о притеснениях русскоязычного населения в странах.

Фото: Соцсети

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"Цинизм и ложь состоит в том, что этот" круглый стол "не является и не может быть мерой на полях форума. Все настоящие меры на полях (в рамках, под эгидой) Форума, которые могут организовать по установленной процедуре структуры неправительственного общества, исчерпывающе перечислены в официальной программе (ссылка на документ с сайта ООН в первом комментарии). И конечно там "круглого стола" роспрапагандистив не указано. Так что с аналогичным успехом креативные "эксперты" RuBaltic.Ru могут провести свой "запад" где-то в наливайке в неблагонадежному районе Женеве или пр мо в постпредстве РФ в ООН, чтобы находиться в комфортном окружении. С тем же медийным, политическим и правовым результатом ", - пишет он.

Выступление незаконно избранного в Госдуму РФ от оккупированного Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств сорвали представители Украины. Его с нарушением процедур включили в состав российской делегации, передает Укринформ.