Россияне открыли карты: показали, каким образом будут захватывать Черное море

Русское командование начало цинично угрожать Украине.

Отправило предупреждение из-за учений, что проводились на полигоне "Ягорлык", пишет бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин в своем Facebook.

В документе говорится о том, что государство-агресор возмущено частичным перекрытием акватории Черного моря.

В письме россияне назвали захваченные в 2014-м году объекты "Черноморнефтегаза" своими.

Автор: Борис Бабин Письмо отправлено оккупантами Украине

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"Ведомство государства-агрессора опустилось до письменных угроз украинской власти из-за того, что наши учения якобы "угрожают оборудованию газодобывающих платформ" российского предприятия "Черноморнефтегаз", их персонала и "военнослужащим, обеспечивающим их охрану". Также агрессор цинично и нагло заявил о рисках для морской среды из-за "нарушения функционирования" этих платформ и трубопроводов, что к ним подведены. Что ж, теперь понятно, чем враг будет обосновывать для мира запланированную ими блокаду наших черноморских портов, ведь собственное существование государства Украина безусловно, по канибальськой логике РФ, грозит этим украденным у украинского народа платформам, а следовательно - и "экологии моря". Примечательно, что ранее враг никогда в официальных документах не признавал милитаризацию захваченных им буровых вышек, потому что именно это действительно является и агрессией, и оккупацией, и нарушением морского права, и несомненным признаком конфликта с Украиной на море", - написал Бабин.

По состоянию на осень 2019 российские оккупанты перебросили в Крым 31,5 тыс. военных и около тысячи единиц техники. На полуострове находятся российские танки, бронированные машины, боевые средства артиллерии, авиации и флота, сообщил на брифинге "Демилитаризация, деоккупация и реинтеграция АР Крым и г. Севастополь (Украина): будущие вызовы" в штаб-квартире ООН заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок