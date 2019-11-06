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среда, 06 ноября 2019 20:57

Сколько военных и техники оккупанты перебросили в Крым

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Сколько военных и техники оккупанты перебросили в Крым
Назвали количество военных на полуострове. Фото: "Главком"

По состоянию на осень 2019 российские оккупанты перебросили в Крым 31,5 тыс. военных и около тысячи единиц техники.

На полуострове находятся российские танки, бронированные машины, боевые средства артиллерии, авиации и флота, сообщил на брифинге "Демилитаризация, деоккупация и реинтеграция АР Крым и г. Севастополь (Украина): будущие вызовы" в штаб-квартире ООН заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, сообщает Укринформ.

"Сегодня численность объединенной оперативной группировки Российской Федерации в оккупированном Крыму, по нашим данным, составляет 31,5 тыс. личного состава", - заявил украинский дипломат.

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Он привел статистику, что на территории временного оккупированного украинского полуострова находятся 40 российских танков, 583 единиц бронированной техники, 162 единиц тяжелых артиллерийских установок, 122 боевых самолета, 62 вертолета, 12 систем залпового огня. В регионе действуют 34 российских военных корабля и семь подводных лодок.

Очередным металлическим забором от моря отгородили жителей оккупированной Евпатории. Так как оккупационная власть репрессирует недовольных, жители жалуются в соцсети, пишет "Крымский Бандеровцы".

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