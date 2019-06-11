Россияне не готовы дальше платить за присоединение Крыма

 
Ексклюзивы
1/5
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 333
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2232
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4752
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 396
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1890
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4600
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43500
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 468
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 387
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
8
4
9
9
8
Машины залило по крышу: оккупированный Севастополь &quot;ушел под воду&quot;
Машины залило по крышу: оккупированный Севастополь "ушел под воду"
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Мусор вместо туристов: показали свежие фото из оккупированного Крыма
Мусор вместо туристов: показали свежие фото из оккупированного Крыма
В &quot;черный список&quot; Украины добавили всю команду корабля
В "черный список" Украины добавили всю команду корабля
Прошлому не соврешь: показали, кто раньше жил в Крыму
Прошлому не соврешь: показали, кто раньше жил в Крыму
Видео
Все видео
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков
Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков
Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену
Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2808
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4968
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 540
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1125
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 756
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
вторник, 11 июня 2019 10:24

Россияне не готовы дальше платить за присоединение Крыма

  Комментировать
Россияне не готовы дальше платить за присоединение Крыма
Всего 7% россиян готовы в полной мере платить за присоединение Крыма. Фото: YouTube

Большинство россиян не готовы платить за присоединение Крыма к РФ. 36% опрошенных дали ответ "Совсем не готов", что стало рекордным показателем с марта 2014-го.

Исследование провел российский "Левада-центр" с 24 по 29 мая в 137 населенных пунктах РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда будут тестировать перепись населения по смартфону

На втором месте ответ "В некоторой степени" - 26%. В марте 2016-го так ответили 32% респондентов. Варианты "В полной мере" и "Значительной мере" выбрали 7% и 9% соответственно. 17% опрошенных считают, что за присоединение территорий платят не обычные граждане. Затруднились ответить 5%.

Недавно провели опрос среди украинцев. 65% респондентов считают Россию агрессором для Украины, а 27% - нет. В частности, не осуждают действия России 68% сторонников "Оппозиционная платформа - за жизнь", лидером которой является Виктор Медведчук.

Сегодня
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россияне не готовы дальше платить за присоединение Крыма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

Английский король завещал похоронить себя около третьей жены

Первый православный храм города разрушили казаки

Самое читаемое
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 26057
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 24941
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 24544
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 22188
Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому
Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому 3 Просмотров: 18560
Крым
Россияне сделали громкое заявление в Международном трибунале
Россияне сделали громкое заявление в Международном трибунале Просмотров: 1062
В сети опубликовали фото курортов оккупированного Крыма
В сети опубликовали фото курортов оккупированного Крыма Просмотров: 6679
Россия засекретили информацию о компаниях Крыма
Россия засекретили информацию о компаниях Крыма Просмотров: 225
Воду Крыму не дадут: вандалы разнесли Северо-Крымский канал
Воду Крыму не дадут: вандалы разнесли Северо-Крымский канал 1 Просмотров: 1395
У женщины начались преждевременные роды: ФСБ устроили очередную облаву
У женщины начались преждевременные роды: ФСБ устроили очередную облаву Просмотров: 90
Больше всего комментируют
29
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
28
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
25
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
23
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
7
Порошенко представил первую десятку "Европейской солидарности"
Голосов: 35
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua