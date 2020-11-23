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понедельник, 23 ноября 2020 16:08

Россияне били прикладом 82-летнюю Веджие Кашку

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Россияне били прикладом 82-летнюю Веджие Кашку
Веджие Кашка вела переписку с диссидентами и политическими лидерами. Фото: Соцсети

23 ноября 2017 российские силовики убили ветерана крымско-тарарського национально-освободительного движения 82-летнюю Веджие Кашку. Ее и Бекира Дегерменджы, Куртсеита Абдуллаева, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Кязима Аметова захватили русские. Обвинили в вымогательстве, совершенном группой лиц.

Схватили женщину и потащили в автозак. Впоследствии заявили, что ей стало плохо. Все видеофайлы задержания изъяли.

"По моим данным, Веджию Кашку как минимум 1 раз ударили прикладом автомата и надевали наручники", - рассказал адвокат Николай Полозов.

Следователь Надежда Балашова, что ведет дело смерти крымской татарки, скрыла имена силовиков, которые задерживали женщину.

Адвокат смог узнать, задерживали "как минимум" 2 экс-сотрудников расформированного спецподразделения МВД Украины "Беркут".

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"По меньшей мере 2 сотрудника Росгвардии, которые осуществляли задержание Веджие Кашка и других активистов - бывшие сотрудники украинского спецподразделения МВД" Беркут ". Из их показаний не понятно, кто из них непосредственно осуществлял задержание.

Веджие Кашка стала символом крымскотатарского сопротивления. Родилась в селе Ускут, сейчас село Приветное - Gazeta.ua, Алуштинского района. Впервые оставила родной Крым во время депортации крымских татар в 1947-м. В 9-летнем возрасте ее перевезли в Узбекистан.

5-й президент Украины Петр Порошенко заявил, что официальной версии не верит и называет смерть активистки убийством. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал украинские правоохранительные органы приложить все усилия для расследования ее гибели.

Президент Владимир Зеленский не давал заявлений по поводу убийства Веджие Кашки.

Ранее так называемый городской суд Армянска в оккупированном Крыму назначил предварительное судебное заседание по делу против лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Обвиняли в том, что он 2 мая 2014 года прибыл рейсом Киев-Москва в аэропорт "Шереметьево", где сотрудники пограничного контроля отказали во въезде в страну, в связи с чем в тот же день он отбыл обратно в Киев. Однако уже на следующий день Джемилев пересек "границу РФ" в пункте пропуска "Армянск".

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Дата
23
ноября

Россияне били прикладом 82-летнюю Веджие Кашку

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