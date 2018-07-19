Россия заселять Крым африканцами-бурами

Крым оккупанты хотят заселить африканцами. чтобы вытеснить крымских татар. фото иллюстративное

Оккупанты в Крыму планируют заселить полуостров африканцами европейского происхождения.

Так думают вытеснить коренное население - крымских татар, рассказал представитель Меджлиса крымскотатарского народа Ескандер Бариев "Украинским новостям".

"Мы проводили анализ, и есть информация, что сегодня РФ активно ведет работы по вытеснению населения в Крыму. В частности, в июне были там представители такого народа, как буры - африканцы европейского происхождения. На самом деле стоит вопрос сейчас, чтобы этих людей заселить на территорию оккупированного Крыма", - сказал Бариев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Грозит независимости" - в НАТО сделали весомое заявление по Крыму

Буры - это субэтнические группа в составе африканеров в ЮАР и Намибии. Бурами называют фермеров африканеров, белых сельских жителей, а также бедных белых.

Между тем Крым никогда уже не станет таким, каким был до аннексии - его экономика уничтожена.