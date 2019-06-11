Россия засекретили информацию о компаниях Крыма

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев разрешил засекретить данные о компаниях Крыма. Фото: radiosvoboda.org

Данные о компаниях, действующих в Крыму, можно засекретить в российском Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Его уже опубликовали на официальном портале правовой информации РФ.

Согласно документу, доступ к сведениям в ЕГРЮЛ может быть закрыт в трех случаях: против компании действуют иностранные санкции; компания уполномочена банком во исполнение гособоронзаказа; компания располагается, работает или зарегистрировано в Крыму.

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В частности, может быть закрыта информация о филиалах и представительствах юридического лица в аннексирована Крыму, а также данные о совладельцев, руководителей компании и лицензии, что имеет фирма.

9-10 декабря через незаконно построенный Крымский мост начнут ездить поезда. Мост соединил оккупирован полуостров с Краснодарским краем. О дате открытия железнодорожного сообщения сообщает и.о. гендиректора предприятия "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян. Продавать билеты на поездки в Крым запланировали с октября, за 45 суток до открытия движения.