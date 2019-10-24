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четверг, 24 октября 2019 18:13

Россия заплатит за Крым - Ощадбанк выиграл в суде против РФ

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Россия заплатит за Крым - Ощадбанк выиграл в суде против РФ
По решению суда Ощадбанк может взыскать с РФ компенсацию за аннексию Крыма. Фото: Укринформ

Парижский апелляционный суд отклонил апелляцию россиян по иску украинского Ощадбанка.

"22 октября Парижский Апелляционный суд огласил решение по результатам заседания 8 октября 2019 по заявлению Российской Федерации в Ощадбанк. Этим заявлением РФ пыталась остановить исполнение решения международного арбитража от 26 ноября 2018 года", - сообщил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный в своем Facebook.

В апелляционном суде РФ пыталась доказать, что решение о компенсации утраченных, в результате захвата Крыма русскими в 2014 году, активов Сбербанка повредит ей.

"Приводя абстрактные и безосновательные аргументы, Россия всеми силами пытается избежать выполнения арбитражного решения и неправильно пользуется французской судебной системой, что еще раз доказывает, что Россия отказывается выполнять собственные международные обязательства сейчас или в будущем", - сообщает пресс-служба Ощадбанка.

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26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже принял решение о взыскании с РФ 1,3 млрд. долл. Из России в пользу Ощадбанка. Эти деньги можно вернуть тремя способами: конфисковать имущество РФ, путем прощения Ощадбанком долгов перед Россией и переоформления задолженности других стран перед Россией на Ощадбанк. Также Ощадбанк может получить от РФ компенсацию - взыскав активы государственных компаний России.

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24
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