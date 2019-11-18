Россия возвращает Украине захваченные суда

Россия возвращает судна. Фото: Depo.ua

Возвращение захваченных Россией судов идет по плану. 18 ноября в 4 утра катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" прибыли в район ожидания на передачу судов Украины.

Об этом сообщил в соцсети председатель наблюдательного Совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко, передали в УНН.

Как указал Клименко, в месте передачи судов находится Мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований, редакции BlackSeaNews и" Майдана иностранных дел ". Она находится на расстоянии 33,3 км строго на юг от мыса Опук, что на Керченском полуострове - то есть в нейтральных водах .

"Примерно в 10 милях (18,5 км) к востоку находится точка, где почти год назад произошел захват украинских военных катеров и буксира ВМСУ", - добавил он.

Ранее адвокат Николай Полозов заявил о том, что российский следователь по делу 24 украинских моряков поехал в оккупированную Керчь. Там как раз находились захваченные корабли. По словам адвоката, это свидетельствует о том, что Россия таки вернет захваченные корабли.

"Вопрос о передаче украинских судов поднимался еще несколько недель назад, и об этом мы говорили со следователем. Он говорил, что планирует поехать в Керчь и принимать участие в действиях по оформлению передачи этих судов. Сейчас следователь выехал туда и это, вероятно, свидетельствует о том, что передача судов все же состоится", – рассказал Полозов журналистам "Крым.Реалии".

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Вчера украинские корабли, которые Россия захватила в Керченском проливе в ноябре 2018 года, прошли под Крымским мостом.