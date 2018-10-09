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вторник, 09 октября 2018 11:33

Россия ворует у Украины газ на Черном море

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Россия незаконно добывает газ в исключительной морской экономической зоне Украины, нарушая требования международного морского права.

На прошлой неделе россияне переместили самоподъемную плавучую буровую установку "Петр Годованец" (Крым-2) на расстояние 25 миль из Голицинского до Штормового газового месторождения. Об этом сообщил штаб ВМС ВС Украины.

Автор: facebook
  Россия незаконно добывает газ в исключительной морской экономической зоне Украины
Россия незаконно добывает газ в исключительной морской экономической зоне Украины

"Буксировка платформы, незаконно использующаяся Россией, осуществлялось с помощью судна комплексного обеспечения MYS TARHANKUT и буксира INYA под флагом РФ. Перемещение происходило скрытно с выключенной бортовой станцией автоматической идентификационной системы, что также является существенным нарушением требований международного морского права", - говорится в сообщении.

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Украина имеет обоснованные подозрения о наличии на оккупированном Крыму российского ядерного оружия. Не исключен вариант подготовки инфраструктуры для ее размещения.

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Дата
09
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