Россия ворует у Украины газ на Черном море

Россия незаконно добывает газ в исключительной морской экономической зоне Украины, нарушая требования международного морского права.

На прошлой неделе россияне переместили самоподъемную плавучую буровую установку "Петр Годованец" (Крым-2) на расстояние 25 миль из Голицинского до Штормового газового месторождения. Об этом сообщил штаб ВМС ВС Украины.

Автор: facebook Россия незаконно добывает газ в исключительной морской экономической зоне Украины

"Буксировка платформы, незаконно использующаяся Россией, осуществлялось с помощью судна комплексного обеспечения MYS TARHANKUT и буксира INYA под флагом РФ. Перемещение происходило скрытно с выключенной бортовой станцией автоматической идентификационной системы, что также является существенным нарушением требований международного морского права", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тука рассказал, какое советское наследство привело к аннексии Крыма

Украина имеет обоснованные подозрения о наличии на оккупированном Крыму российского ядерного оружия. Не исключен вариант подготовки инфраструктуры для ее размещения.