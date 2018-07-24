Россия в Азовском море задержала австрийское судно

Фото: facebook

В Азовском море 24 июля береговая охрана ФСБ РФ задержала возле Бердянска еще 2 иностранных судна.

Под прицел попали австрийский балкер SENATA и турецкий BEHCET C. О задержании сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко в Facebook.

"Береговая охрана ФСБ РФ в ночь с 23 на 24.07.18 задержала:

1) Австрийский балкер SENATA - IMO: 9451575, Deadweight: 12898 t, задержан 24.07.18, расстояние 12 миль/22 км к юго-востоку от Бердянской косы, 46 ° 27'06"N 36 ° 53'39" E, время - 00:30 - 02:30 местного времени (мч), шло в Бердянск; до этого - искусственная задержка в ожидании разрешения на проход Керченским проливом = 49 часов.

2) Турецкий балкер BEHCET C - IMO: 9503744, Deadweight: 22359 t, задержан 24.07.18; 10 миль / 18,5 км к югу от Бердянской косы, 46 ° 27'38 "N 36 ° 48'20" E; время - 01:00 - 03:00 идет в Мариуполь; до этого - искусственная задержка в ожидании разрешения на проход Керченским проливом = 55 часов ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вечером 23 июля в том же районе в 22 км к юго-западу от края Бердянской косы ФСБ задержала швейцарское судно ESTESTAR, следовавшее из Бердянска в Равенна (Италия).

Россия продолжает агрессию в Азовском море, 4-5 июля береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ перехватила в море 7 торговых судов. Это рекордное количество.