Россия устроила показуху: уменьшила срок крымским татарам на 3 месяца

С начала аннексии россияне сажают в тюрьму крымчан, которые не поддерживают оккупацию. Фото: Антон Наумлюк

Осужденным якобы за причастность к организации "Хизб ут-Тахрир" 4 крымским татарам Верховный суд России уменьшил на 3 месяца тюремные сроки.

Приняли апелляционную жалобу на приговор Северо-Кавказского военного окружного суда, сообщил журналист Антон Наумлюк.

Энверу Мамутову суд уменьшил срок заключения с 17 лет до 16 лет и 9 месяцев.

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Подсудимым - Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову и Ремзи Меметову - срок заключения также уменьшили с 9 лет до 8 лет и 9 месяцев.

Число заключенных крымских татар будет расти, а затем российская власть проведет показательный процесс над коренным населением, чтобы "продать западу новую гибридную форму своего поведения в Крыму".