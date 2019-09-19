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четверг, 19 сентября 2019 18:30

Россия придумала хитрый план, чтобы избежать ответственности за репрессии

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Россия придумала хитрый план, чтобы избежать ответственности за репрессии
Андрей Щекун - украинский журналист, общественный деятель, издатель, главный редактор газеты "Крымская светлица". Фото: инвестигатор

Россия занимается замыливанием глаз, открывая факультативные классы украинского языка в оккупированном Крыму.

"Оккупационные власти пытаются сегодня попросту выйти из сложившейся ситуации на международном уровне", - говорит председатель общественной организации "Крымский центр делового и культурного сотрудничества" Украинский Дом "Андрей Щекун в комментарии Gazeta.ua.

До аннексии полуострова Россией в Крыму функциювало более 500 классов с украинским языком обучения всех предметов.

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"Как мы знаем 19 апреля 2017 года Международный суд ООН в Гааге принял решение, в котором обязывает РФ восстановить получения образования на украинском языке, в частности в Севастополе. Практически мы видим то, что РФ пытается избежать ответственности по международным искам Украины. ведь вы реально сейчас уже наблюдаете то, как проходит судебный процесс "Украина против России". Фактически, это замыливание глаз и сухая статистика, предоставляющих нам со стороны оккупационного режима и еще не подтвержденные фактами", - говорит он.

Оккупанты позволили школьникам захвата Крыма изучать украинский язык. Преподавать предмет будут в виде факультативного занятия.

Автор: София Староконь
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19
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