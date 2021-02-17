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среда, 17 февраля 2021 07:17

Россия превратила Крым в самую мощную военную базу

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Россия превратила Крым в самую мощную военную базу
Российский флот наращивает силу в оккупированном Крыму. Боевой состав надводных кораблей и подводных лодок увеличено на 45%. Фото: glavcom.ua

Россия с начала оккупации Крыма более чем втрое увеличила на полуострове количество военных, техники. А также проведение учений, как наступательного, так и оборонительного характера.

Таким образом РФ превратила АР Крым в самую мощную военную базу. Об этом рассказал командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа.

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"В течение семи лет боевой состав надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота увеличен на 45%. Общее количество составляет 58 единиц, в том числе носителей крылатых ракет морского базирования "Калибр" - 13 единиц. Недавно в боевой состав ЧФ был принят очередной малый ракетный корабль "Грайворон", - рассказал командующий, передает "Укринформ".

Кроме этого, в 3,5 раза возросло количество боевых самолетов на полуострове. А вертолетов - в 9 раз, количество танков - уже 40 единиц. Также оккупанты в 6 раз увеличили количество боевых бронированных машин и в 6,5 раза - ракетных систем залпового огня. А количество российских военных возросла втрое и уже превышает 40 тыс. человек.

Украина должна настаивать на депортации россиян, которые заезжали в Крым в период оккупации. Колонистам должны предоставить срок для выезда с территории Крыма и открыть уголовные производства в отношении тех, кто останется.

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Дата
17
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