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вторник, 24 августа 2021 16:37

Россия отреагировала на создание "Крымской платформы"

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Россия отреагировала на создание &quot;Крымской платформы&quot;
Ранее глава российского МИД Крымскую платформу называл шабашем. Фото: Офис президента

В России Крымскую платформу назвали "бесперспективной русофобской акцией".

Об этом во время визита в венгерской столице Будапешт заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Конечно, это русофобская акция, искусственно создана. Будут пытаться искусственно вот эти настроения поддерживать, чтобы подыграть таким ультрарадикальным неонацистским явлениям в современной Украине. Эти явления потакает и власть в Киеве, и этими проявлениями потакают и лидеры западного мира", - сказал Лавров.

Ранее глава российского МИД Крымскую платформу называл шабашем, на котором "Запад будет продолжать ласкать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Также Крымскую платформу он назвал "бессмысленной акцией".

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"Для нас неудивительно, что такая ошибочно понятна солидарность членов ЕС, НАТО легла в основу этой совершенно пустой, бесперспективной пропагандистской затеи", - заявил Сергей Лавров.

США будут популяризировать Крымскую платформу на мировом уровне. Запуск Крымской платформы - хороший способ привлечь внимание к этой проблеме, считает дипломат. США предпримут все усилия, чтобы помочь Украине в этом.

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