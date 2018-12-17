Россия отправляет в оккупированный Крым истребители

Россия отправляет свои истребители в аннексированный Крым - фото российские сми

Россия доставит в Крыму истребители Су-27СМ и Су-30м2.

Об этом сообщают в министерстве обороны России.

"22 декабря 2018-го более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30м2 истребительного полка 4 армии ВВС и ПВО проведут перелет с аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае на аэродром "Бельбек" в Крыму к своему месту постоянной дислокации", - сообщает российское ведомство.

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В сообщении также отмечается, что на военном аэродроме почти построены все условия для осуществления плановых полетов и перелетов.

Су-27 советский тяжелый высокоманевренный истребитель четвертого поколения.

Су-30м2 - советский тяжелый высокоманевренный истребитель четвертого поколения. Предназначен для ведения боя ночью и днем.

Над оккупированным Крымом развернули украинский флаг. Волонтеры группы InformNapalm организовали акцию в поддержку пленных украинских моряков, пишет QHA media.