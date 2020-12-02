Россия манипулирует крымчанами из-за украинской безолаберности

Ганыша освободили, поскольку в Украине не прописан закон о коллаборационистов.

"Фактически его подпись использовали оккупанты. Хотели показать другим депутатам, что в Крыму произошла не оккупация, а крымский парламент проголосовал за псевдореферендум", - говорит Gazeta.ua политолог Лариса Волошина.

Ганиш продолжил работать, но не сделал громких заявлений. На суде, в Украине, заявил о том, что не голосовал.

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"Он говорит, что не голосовал. Мы помним, как Гиркин рассказывал о том, как с оружием в руках они сгоняли депутатов на голосование. Мы знаем, что в так называемом голосовании не было многих депутатов. Было вообще голосования - тоже не знаем ", - говорит она.

Защита Ганыша настаивает на том, что Украина не воспринимает так называемый референдум. На суде, в Украине заявил о том, что не голосовал.

"Ганиш не отрицал, что подпись стоит, но отрицает факт голосования. Хуже то, что мы не можем отследить новых госслужащих и военных. Нам нужен закон о коллаборации. В нем необходимо расписать какие должности и решения являются вредными для наших граждан, за которые они нести наказание. Таким образом люди, оставшиеся работать условно учителями и секретарями на оккупированных территориях без проблем ", - говорит Волошина.

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Во время британско-немецкой войны Парламент Великобритании принял законы, в которых прописали функции, которые могут выполнять государственные службы и силовые структуры во время оккупации.

"Это то, что украинская властная машина не сделала за годы оккупации. Таким образом Россия может манипулировать нашими гражданами. Они им говорят напрямую, что в случае, если они работают в Крыму, то Украина их заключенных в тюрьму", - говорит эксперт.

Верховный суд отменил приговор бывшему депутату ВР Крыма, предателю Василию Ганышу. Его судили за государственную измену и вынесли приговор - 12 лет лишения свободы. Его адвокат Андрей Руденко, сообщил об отмене.