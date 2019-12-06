Россия хочет исключить упоминание о Крыме из резолюции ОБСЕ

Россия требует не вспоминать о Крыме в резолюции ОБСЕ. Фото: delo.ua

Российская делегация в ОБСЕ требует исключить вопрос аннексированного Крыму по декларации министерской встречи, которая проходит 5-6 декабря в Братиславе.

"В проекте декларации хотели отметить, что ОБСЕ и в дальнейшем следует уделять внимание аннексированому Крыму, однако делегация РФ настаивает на исключении любых упоминаниях о Крыме из подготовленного документа. От имени Меджлиса крымскотатарского народа прошу министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ не поддаваться на шантаж российской делегации", - сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

О блокировании Россией резолюции также сообщил бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, который вместе с другим бывшим политзаключенным Романом Сущенко накануне выступил перед делегатами ОБСЕ в Братиславе.

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"С Ромой Сущенко после выступления в ОБСЕ. Мы говорим о российской агрессии, наших пленных, а враги тем временем блокируют включение в итоговую резолюцию вопрос деоккупации Крыма", - написал Сенцов, опубликовав совместное фото.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням підняти питання Криму під час "нормандської зустрічі". Глава Меджлісу закликав Зеленського наполягати на "повному відновленні територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим, місто Севастополь та прилеглі акваторії Чорного і Азовського морів". Чубаров переконаний, що Зеленський повинен чітко сказати: "Крим і Донбас повертаються разом".