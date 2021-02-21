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понедельник, 22 февраля 2021 00:58

Россия готовится к военным учениям в Крыму

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Россия готовится к военным учениям в Крыму
Министерство обороны России планирует провести в марте учения воздушно-десантных войск в аннексированном Крыму. Фото: EPA/UPG

Министерство обороны России планирует провести в марте учения воздушно-десантных войск в аннексированном Крыму, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе учений десантники отработают вопросы десантирования и техники с последующим захватом объектов условного противника и их удержанием до подхода основных сил.

"Параллельно будет отработана высадка десантно-штурмовых подразделений ВДВ на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей Черноморского флота, а также ведение обороны морского побережья от высадки морского десанта условного противника", - отмечается в сообщении.

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Россия с начала оккупации Крыма более чем втрое увеличила на полуострове количество военных, техники. А также проведение учений, как наступательного, так и оборонительного характера. Таким образом РФ превратила АР Крым в самую мощную военную базу.

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