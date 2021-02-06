Россия блокирует в Крыму украинские сайты

В Крыму блокируют популярные украинские сайты. Фото: Facebook

В оккупированном Крыму полностью заблокировали менее 25 украинских популярных сайтов.

Еще 5 заблокировали частично. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Полностью заблокированы сайты Линкедин, Меджлиса крымскотатарского народа, "Свидетелей Иеговы", Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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В то же время, сигнал украинских радиостанций доступен только в 7 из 19 населенных пунктов. Сигналы блокируют через речь крымских и российских радиостанций на тех же частотах, лицензии на которые имеют украинские вещатели.

Кроме того, рядом с КПВВ "Чаплинка" на оккупированной территории установили новую теле-радиовышку, которая может использоваться для усиления блокировки украинского сигнала.

В оккупированном Крыму бюджетникам открыто угрожают увольнением за отказ прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Крымчане отказываются от вакцинации в частности из-за недостаточной проверку клинических данных вакцины.