Россия блокирует в Крыму украинские сайты

 
Ексклюзивы
1/5
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1071
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 369
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 207
"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко
"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко
Просмотров: 135
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Просмотров: 414
Станции Вернадского - 25: владения Украины в Антарктиде
Станции Вернадского - 25: владения Украины в Антарктиде
Просмотров: 180
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 783
Плохо знают, но есть желание учить
Плохо знают, но есть желание учить
Просмотров: 531
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 2898
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 4167
Фото
Все фото
5
4
6
5
5
Как работают пункты по тестированию на Covid-19 на админгранице с Крымом - инфографика
Как работают пункты по тестированию на Covid-19 на админгранице с Крымом - инфографика
В Крыму развернули ракетный комплекс Бастион
В Крыму развернули ракетный комплекс Бастион
В оккупированном Крыму полностью пересохло пресноводное озеро
В оккупированном Крыму полностью пересохло пресноводное озеро
Дожди не спасут: водохранилища оккупированного Крыма не наполняться 2021 года
Дожди не спасут: водохранилища оккупированного Крыма не наполняться 2021 года
Год работы обновленного КПВВ Ченгар – итоги в цифрах
Год работы обновленного КПВВ Ченгар – итоги в цифрах
Видео
Все видео
Солиста "Песняров" завернули на украинской границе
Солиста "Песняров" завернули на украинской границе
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
"Слуга" лоббировал гастроли российского рэпера, который топтался в оккупированном Крыму
"Слуга" лоббировал гастроли российского рэпера, который топтался в оккупированном Крыму
Нардеп Гончаренко приглашал в Украину россиян-сторонников оккупации Крыма
Нардеп Гончаренко приглашал в Украину россиян-сторонников оккупации Крыма
"Родная гавань с привкусом сухости" - показали пересохшее водохранилище в Крыму
"Родная гавань с привкусом сухости" - показали пересохшее водохранилище в Крыму
Интервью
1/5
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
Просмотров: 153
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Просмотров: 225
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 423
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1026
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Просмотров: 558
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 февраля 2021
Просмотров: 711
Хто залишився, крім нас
Анекдот. Сидять в окопі під Верденом Юнґер і Ремарк. Перший каже: дорогий Еріху Паулю, а чи доводилося вам читати "Смерть у Венеції" такого собі ...
суббота, 06 февраля 2021 19:25

Россия блокирует в Крыму украинские сайты

  Комментировать
Россия блокирует в Крыму украинские сайты
В Крыму блокируют популярные украинские сайты. Фото: Facebook

В оккупированном Крыму полностью заблокировали менее 25 украинских популярных сайтов.

Еще 5 заблокировали частично. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Полностью заблокированы сайты Линкедин, Меджлиса крымскотатарского народа, "Свидетелей Иеговы", Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян

В то же время, сигнал украинских радиостанций доступен только в 7 из 19 населенных пунктов. Сигналы блокируют через речь крымских и российских радиостанций на тех же частотах, лицензии на которые имеют украинские вещатели.

Кроме того, рядом с КПВВ "Чаплинка" на оккупированной территории установили новую теле-радиовышку, которая может использоваться для усиления блокировки украинского сигнала.

В оккупированном Крыму бюджетникам открыто угрожают увольнением за отказ прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Крымчане отказываются от вакцинации в частности из-за недостаточной проверку клинических данных вакцины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия блокирует в Крыму украинские сайты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

Патрульный во время погони застрелил подростка

Самое читаемое
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
6
 Просмотров: 110175
&quot;Пацанка&quot; устроила пикантную фотосессию в ванной
"Пацанка" устроила пикантную фотосессию в ванной
7
 Просмотров: 26307
Звезда Instagram вызвала фурор позированием без бюстгальтера
Звезда Instagram вызвала фурор позированием без бюстгальтера
10
 Просмотров: 21313
Голые фото секс-символа ММА слили в сеть
Голые фото секс-символа ММА слили в сеть
9
 Просмотров: 13914
Как жили киевляне более 100 лет назад - атмосферные фото
Как жили киевляне более 100 лет назад - атмосферные фото
24
 Просмотров: 9099
Крым
Сколько будет стоить оккупантам опреснение воды в Ялте
Сколько будет стоить оккупантам опреснение воды в Ялте Просмотров: 441
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
 1 Просмотров: 666
Россиян необходимо выгнать из Крыма - Андрей Щекун
Россиян необходимо выгнать из Крыма - Андрей Щекун 1 Просмотров: 1161
Бюджетников в Крыму заставляют прививаться российской вакциной
Бюджетников в Крыму заставляют прививаться российской вакциной Просмотров: 72
Укрзализныця оставила Украину без Крыма
Укрзализныця оставила Украину без Крыма Просмотров: 936
Больше всего комментируют
8
Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев - секретарь СНБО
3
Пол площади залито краской: как выглядит памятник Бандере после акта вандализма
2
После закрытия пророссийских телеканалов началось освобождение Украины - Аваков
1
Холостячка Мишина заговорила о непростых отношениях
1
Люди отомстили водителю-наглецу
Голосов: 8801
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть