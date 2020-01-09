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четверг, 09 января 2020 11:02

Российскойу блогерше Митрошиной запретили въезд в Украину

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Российскойу блогерше Митрошиной запретили въезд в Украину
Российской блогерше Александре Митрошиной запретили въезд в Украину. Фото: скриншот

Пограничники запретили въезд в Украину на 3 года российской блогерше Александре Митрошиной, ранее незаконно посещавшей Крым.

"8 января в столичном аэропорту сотрудники Госпогранслужбы запретили въезд на 3 года гражданке России 1994 года рождения. Российскую блогершу, нарушившую правила въезда-выезда на территорию оккупированной АР Крым, пограничники обнаружили в "Борисполе" при выезде из Украины. Она как раз проходила оформление на рейс в Минск", – сообщает Госпогранслужба.

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Гражданка РФ въехала в Украину несколько дней назад по железной дороге. Пропустили ее, потому что на момент пересечения границы не было ограничений въезда, а также никакой информации, что она незаконно посещала Крым.

В ведомстве сообщили, что всего в течение 2019-го пограничники отказали во въезде в Украину более 7,3 тыс. граждан страны-агрессора, в отношении которых действовал запрет въезда или которые превысили срок пребывания. Или в отношении которых была информация, что они незаконно посещали оккупированные территории.

6 декабря на встрече фолловеров с Митрошиной полиция задержала двух активистов движения "Відсіч", Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. В движении заявили, что активистов избили сторонники Митрошиной, после того как они задали вопрос "Чей Крым?"

Полиция в свою очередь сообщила, что Овчаренко и Кальницкий задержаны за "мелкое хулиганство".

Сама Митрошина назвала активистов провокаторами и обвинила их в срыве встречи.

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Дата
09
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