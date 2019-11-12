Российские захватчики превращают Крым в пустыню

Россияне превращают крымские горы в пустыню.

Ради строительства автодороги "Таврида" уничтожили природный ландшафт возле села Железнодорожного, Бахчисарайского района.

Крымчане недовольны этим, потому что из-за строительства срубили и леса и дерева.

Фото: Соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Деньги не пахнут: Красный крест отказался от Украины

Россия постоянно проводит перемещение своих войск и техники на территориях оккупированного Крыма и ОРДЛО. После захвата полуострова войсками РФ, Путин снял туда 31 тыс. военных, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, пишет пресс-служба ГУР