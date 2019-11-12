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вторник, 12 ноября 2019 17:29

Российские захватчики превращают Крым в пустыню
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Россияне превращают крымские горы в пустыню.

Ради строительства автодороги "Таврида" уничтожили природный ландшафт возле села Железнодорожного, Бахчисарайского района.

Крымчане недовольны этим, потому что из-за строительства срубили и леса и дерева.

На фотографии - начало строительства автодороги "Таврида" естественной ландшафт начинают сравнивать для строительства.
Фото: Соцсети
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Россия постоянно проводит перемещение своих войск и техники на территориях оккупированного Крыма и ОРДЛО.

После захвата полуострова войсками РФ, Путин снял туда 31 тыс. военных, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, пишет пресс-служба ГУР

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Комментарии

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