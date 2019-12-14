Российские самолеты провели "воздушный бой" над оккупированным Крымом

Авиация РФ провела учения с боевыми стрельбами в Крыму. Фото: Укринформ

Пилоты российских самолетов Су-27СМ и Су-30М2 провели воздушные учения в небе над оккупированным Крымом.

Всего в учениях приняли участие около 10 военных самолетов, сообщила пресс служба Черноморского флота РФ.

Российские военные подняли по тревоге звена очередных самолетов Су-27СМ и Су-30М2. Их направили на перехват военных самолетов условного противника, который нарушил "воздушную границу РФ".

"Во время воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены", - говорится в сообщении.

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Пилоты отрабатывали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, вопрос аэронавигации, пилотирование по заданному маршруту и ​​уход от средств поражения условного противника. В качестве противника выступили самолеты из состава другого авиационного подразделения, дислоцированного на военных аэродромах Крыма.

Ранее российские войска провели учения морской авиации и противовоздушной обороны в аннексированном Крыму. Российские военные бомбили условного противника в горах. Местом учебы стал полигон Опук. Всего с неба на землю было сброшено 12 авиационных бомб.