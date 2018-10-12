Российские пограничники арестовали украинских рыбаков

Пограничники арестовали рыбаков Фото: FehrPlay.com

Пограничники России задержали двух украинцев на маломерном судне. Мужчины приплыли к берегам русского села Весело-Вознесенска.

В Таганрогский залив украинские рыбаки вышли из временно оккупированного населенного пункта Холодное, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Российские пограничники объяснили причину ареста украинцев. Оказалось, двое мужчин не имели разрешения на вылов водных биологических ресурсов.

"Подконтрольные Российской Федерации самопровозглашенные органы, выдвигая незаконные требования о взыскании денежных средств с рыбаков в пользу оккупационной администрации, заставляют людей рисковать и искать лучшего улова у берегов страны-агрессора. Люди подвергаются опасности быть задержанными представителями пограничной службы ФСБ РФ", - отметили в штабе ООС .

ООС также посоветовали всегда иметь при себе удостоверение личности и не отплывать далеко от берега тем, кто желает выходить в открытое Азовское море.

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Крым может остаться без виноградников - Россия постепенно уничтожает их на аннексированном полуострове. Пустые места там, где раньше рос виноград, видно даже из космоса, говорят в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.