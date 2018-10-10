Россия уничтожает символ Крыма: фото из космоса

Крым может остаться без виноградников - Россия постепенно уничтожает их на аннексированном полуострове.

Пустые места там, где раньше рос виноград, видно даже из космоса, говорят в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

Больше всего пострадали виноградники на территории Судакской долины (район города Судак, временно оккупированная территория АР Крым). 2012-го площадь виноградников Судакской долины составляла 743,9 га, а после аннексии Крыма резко сократилась на 46% и сейчас составляет 397,8 га.

Автор: МинТОТ Спутник показал пустые территории там, где когда-то были крымские виноградники.

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Оккупанты не ухаживают за виноградниками и выкорчевывают их для незаконного строительства. К тому же растения страдают от недостатка пресной воды.

В начале сентября от хматаки завода "Крымский титан" сгорели виноградники в Армянске.