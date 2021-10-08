Российские оккупанты перевезли Джелялова в психбольницу

Первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова российские оккупанты увезли в психушку. Фото: facebook.com/dogrujol

Первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова российские оккупанты увезли из СИЗО в отделение психбольницы якобы для проведения экспертизы.

Ранее Джелялов отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не было, сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

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"Никаких оснований помещать его в психиатрическую больницу нет. В таком случае, никаких других причин принятия следователем решения о направлении Наримана Джелялова на психиатрическую экспертизу, кроме как применение карательной практики, предположить невозможно. Это все элементами комплексной карательной системы, направленной, в том числе на подавление воли следственно-арестованного и создание неприемлемых условий содержания", - отметил адвокат.

Психолого-психиатрическая экспертиза продлится от 21 до 28 дней. Состояние здоровья Наримана нормальное.

Полозов также сообщил, что защита обжалует незаконное процессуальное решение следствия о направлении Джелялова в стационар психиатрической клиники.

Заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова оккупанты схватили 4 сентября. Позже выдвинули подозрение в совершении диверсии. Ему грозит лишение свободы от 12 до 15 лет. Подозрение также предъявили двоюродным братьям Азизу и Асану Ахтемовым.