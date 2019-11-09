Российские оккупанты не пустили в Украину крымскую диседентку

Крымскотатарский десидентку Айше Сеитмуратову отпустили российские оккупанты. 82-летняя женщина вынуждена была вернуться домой в Симферополь, сообщил глава Междлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Ветерена крымскотатарского движения задержали вчера российские пограничники на границе между оккупированным русскими Крымом и материковой Украиной на пункте "Чаплинка". После задержания женщину не пропустили на материковую территорию страны.

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"Ее российские пограничники не пропустили ночью через административную границу. После этого житель Симферополя, который пересекал пункт пропуска" Чаплинка "на собственном авто помог Айше добраться домой", - сообщил Чубаров.

Айше Сейтмуратова - советский диссидент, журналист, историк и ветеран крымскотатарского национального движения. Она является единственной из женщин, которая принимала участие в крымскотатарском национальном движении. Женщину дважды сджалы в тюрьму и осуждали в СССР.

Россия по ложным и политически мотивированными обвинениями преследует 115 жителей оккупированного Крыма. В частности, 40 крымских татар находятся под стражей на территории РФ, 32 человека удерживают на территории оккупированного полуострова, еще 15 человек сейчас находятся по месту своего жительства.