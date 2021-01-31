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воскресенье, 31 января 2021 03:27

России напомнили, кому принадлежит Ай-Петри

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Посольство Украины в Великобритании напомнило российским дипломатам об украинской принадлежности оккупированного Крыма.

Посольство РФ в Великобритании разместило в Twitter фото с Ай-Петри, обозначив гору как "Крым, Россия".

В комментарии к сообщению посольство Украины в Великобритании указало: "Это фото Ай-Петри, Крым, Украина - замечательное. Хотя опять неправильный подпись, посольство России. Это более чем воображаемые монстры населяют прекрасный Крым сегодня, но не навсегда".

 

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и союзники не намерены ослаблять санкции против России, введенные в связи с ситуацией в Украине и вокруг аннексии Крыма.

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