России напомнили, кому принадлежит Ай-Петри

Посольство Украины в Великобритании напомнило российским дипломатам об украинской принадлежности оккупированного Крыма.

Посольство РФ в Великобритании разместило в Twitter фото с Ай-Петри, обозначив гору как "Крым, Россия".

В комментарии к сообщению посольство Украины в Великобритании указало: "Это фото Ай-Петри, Крым, Украина - замечательное. Хотя опять неправильный подпись, посольство России. Это более чем воображаемые монстры населяют прекрасный Крым сегодня, но не навсегда".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и союзники не намерены ослаблять санкции против России, введенные в связи с ситуацией в Украине и вокруг аннексии Крыма.