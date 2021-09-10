РФ в оккупированном Крыму провела учения по противовоздушной обороне

РФ на оккупированной территории использовала для учений дивизиона ЗРК С-400 "Триумф". Фото: mil.ru

На территории оккупированного Крыма Россия провела военные учения по противовоздушной обороне.

Военнослужащие совершили свертывания пусковых и радиолокационных установок и марш в новые позиционные районы, сообщило министерство обороны РФ.

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"На позициях боевые расчеты развернули пусковые установки, а водители-операторы осуществили топопривязки и ориентирования комплексов на местности. На основном этапе обучения личный состав ЗРК С-400 "Триумф" отработал алгоритм действий при поступлении информации о приближении авиации условного противника. Затем военнослужащие выполнили обнаружения, идентификации и уничтожения воздушных целей путем электронных пусков ракет", - говорится в сообщении.

В ходе обучения расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" провели тренировку по прикрытию позиций ЗРК С-400 "Триумф" от ракетной атаки условного противника.

В России и Беларуси начались совместные военные учения "Запад-2021". Они продлятся до 16 сентября. Учения будут проходить на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах в Беларуси.