РФ в оккупированном Крыму провела учения по противовоздушной обороне

На территории оккупированного Крыма Россия провела военные учения по противовоздушной обороне.
Военнослужащие совершили свертывания пусковых и радиолокационных установок и марш в новые позиционные районы, сообщило министерство обороны РФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 15 стран примут участие в учениях "Объединенные усилия - 2021"
"На позициях боевые расчеты развернули пусковые установки, а водители-операторы осуществили топопривязки и ориентирования комплексов на местности. На основном этапе обучения личный состав ЗРК С-400 "Триумф" отработал алгоритм действий при поступлении информации о приближении авиации условного противника. Затем военнослужащие выполнили обнаружения, идентификации и уничтожения воздушных целей путем электронных пусков ракет", - говорится в сообщении.
В ходе обучения расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" провели тренировку по прикрытию позиций ЗРК С-400 "Триумф" от ракетной атаки условного противника.
В России и Беларуси начались совместные военные учения "Запад-2021".
Они продлятся до 16 сентября. Учения будут проходить на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах в Беларуси.
Комментарии